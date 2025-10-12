Empleo noticias

Gran feria de empleo llega a Puerto Jiménez con decenas de plazas disponibles

Varias empresas de la zona buscan personal para temporada alta y puestos fijos; usted puede dejar su currículum en el Salón Parroquial

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Actividad en Liberia ofrecerá coaching, revisión de LinkedIn y talleres; registro gratis y limitado antes de la feria de empleo del 11 de octubre.
Feria de empleo promete varios puestos de trabajo. (Procomer /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
feria de empleo Puerto Jiméneztrabajos en Osaempleo Costa RicaPuerto Jiméneztemporada alta
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.