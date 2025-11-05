Gollo abre plazas temporales para fin de año: así puede aplicar

Si está buscando trabajo temporal para fin de año, Gollo tiene buenas noticias. La compañía anunció que está reclutando personal en todo el país para reforzar sus tiendas durante la temporada navideña, una de las épocas de mayor movimiento comercial en Costa Rica.

Las contrataciones se realizarán hasta el 15 de noviembre y están dirigidas a personas que deseen incorporarse en puestos de ventas, atención al cliente y apoyo operativo, en las diferentes tiendas del país.

“Estas contrataciones temporales representan una puerta de entrada para quienes desean ganar experiencia, aprender sobre el servicio al cliente y desarrollar habilidades en un entorno laboral estable. Muchos de nuestros colaboradores actuales comenzaron con un empleo temporal”, explicó Benigna Rosales, gerente de Capital Humano de Unicomer Costa Rica.

Según Rosales, la empresa busca personas con buena actitud, compromiso y disposición para el trabajo en equipo, ya que diciembre es un mes de alto dinamismo en ventas y crédito.

Oportunidad para adquirir experiencia

Durante la temporada alta, las tiendas incrementan la demanda de personal para brindar mejor atención al cliente. Además, este tipo de trabajos temporales son una gran oportunidad para jóvenes sin experiencia laboral, ya que les permite conocer el funcionamiento de un comercio formal y desarrollar habilidades prácticas.

Requisitos para aplicar

Las vacantes están abiertas a personas con bachillerato en Educación Media, mayores de edad y con disponibilidad de horarios rotativos. Los contratos serán temporales durante el mes de diciembre, y las plazas están disponibles en las más de 160 tiendas Gollo que existen.

Quienes deseen aplicar deben enviar su currículum al correo: reclutamiento_cr@unicomer.com

Es importante colocar, en el asunto del correo, el puesto al que se aplica y la ubicación de interés.