Empleo noticias

Gollo abre plazas temporales para fin de año: así puede aplicar

Gollo contratará personal en todas sus tiendas hasta el 15 de noviembre. Las plazas son temporales, pero podrían convertirse en una oportunidad fija

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si está buscando trabajo temporal para fin de año, Gollo tiene buenas noticias. La compañía anunció que está reclutando personal en todo el país para reforzar sus tiendas durante la temporada navideña, una de las épocas de mayor movimiento comercial en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricaempleo gollotrabajo de temporadaplazas temporalestrabajo en Navidad
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.