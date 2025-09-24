Empleo noticias

Fruta Internacional busca trabajadores para la temporada navideña

Acá le contamos los puestos que tiene Fruta Internacional y cómo puede aplicar

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Banano de exportación de Costa Rica afectada por lluvias intensas y la sigatoka negra, lo que provocó una reducción del 20,7% en las exportaciones durante el primer semestre de 2025.
La empresa Fruta Internacional tiene varios puestos de trabajo. (Cortesía Corbana/Cortesía Corbana)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleoempleoFruta Internacionaltemporada navideñaempleo para temporada navideña
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.