Fruta Internacional busca trabajadores para la temporada navideña

Si usted es de los que busca trabajo en temporada navideña, es mejor que ponga atención porque Fruta Internacional anunció que tendrá dos ferias de empleo para contratar personal de cara a la temporada y quiere que forme parte de su equipo.
Entre los cargos que están contratando se encuentran:
¿Cuándo y dónde?
La feria se llevará a cabo el 16 y 17 de octubre, de 10:00 a.m. a 3:00 de la tarde, en San Joaquín de Flores, en Heredia, justamente a 200 metros al este del puente de la Firestone.
Requisitos para postularse:
Si cumple con los requisitos, esta es una excelente oportunidad para sumarse a Fruta Internacional y asegurarse trabajito durante la temporada navideña.
5 consejos para sacar el máximo provecho en una feria de empleo
- Vaya preparado: Lleve varias copias de su currículum actualizado y, si es posible, carta de presentación. También lleve libreta y bolígrafo para tomar notas importantes.
- Visite primero las empresas de su interés: Haga un recorrido previo y priorice los stands que más le interesen. Esto le permitirá administrar mejor su tiempo y enfocarse en las oportunidades que más le convienen.
- Preséntese con actitud profesional: Salude con confianza, mantenga contacto visual y muestre interés genuino por la empresa y el puesto al que postula. La primera impresión cuenta mucho.
- Prepare respuestas breves sobre su experiencia: Tenga listo un resumen de su trayectoria laboral, habilidades y logros relevantes. Esto le permitirá responder con seguridad si le hacen preguntas rápidas en el stand.
- Siga los contactos después de la feria: Si dejó su currículum o se reunió con reclutadores, envíe un correo de agradecimiento y mantenga seguimiento. Esto demuestra interés y profesionalismo.