Forza Cash Logistics tendrá feria de empleo con vacantes para choferes, custodios y cajeros en Heredia

Forza Cash Logistics tendrá la feria de empleo por tres días

Por Fabiola Montoya Salas

La empresa Forza Cash Logistics, reconocida en el país por ofrecer servicios de transporte y custodia de valores, anunció una feria de empleo virtual y presencial, que se llevará a cabo durante tres días seguidos. La actividad está dirigida a personas que busquen trabajo en áreas como seguridad, transporte, mecánica y logística.








Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

