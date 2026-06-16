Empleo noticias

Feria virtual de empleo de la UTN ofrece trabajo y asesoría para mejorar su currículum

La actividad se realizará hasta el 17 de junio en modalidad 100% virtual y está dirigida a estudiantes y egresados de la universidad

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Más de 30 empresas participarán en feria de empleo en Heredia con 1.000 puestos disponibles y opción virtual.
La universidad comentó que tiene varios puestos de trabajo. (Stock/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoferia de empleo UTNferia virtual
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.