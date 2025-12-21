Empleo noticias

Feria de empleo virtual ofrecerá opciones de trabajo en todo el país

Personas de todos los cantones podrán aplicar a vacantes operativas, administrativas y gerenciales hasta el 23 de diciembre

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda en busca de trabajo, preste atención, porque se realizará la Feria de Empleo Anual Virtual Costa Rica Bretea, una oportunidad para que personas de todos los cantones del país puedan postularse a múltiples vacantes sin necesidad de salir de casa.








