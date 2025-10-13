Feria de empleo virtual de la UCR promete oportunidades para estudiantes y público en general

La Universidad de Costa Rica (UCR) invita a estudiantes graduados, próximos a graduarse y al público en general a participar en su feria de empleo virtual, que se realizará del 14 al 16 de octubre.

El evento es completamente gratuito y busca acercar a los participantes a diversas oportunidades laborales, tanto nacionales como internacionales.

Durante la feria, los asistentes podrán acceder a ofertas de empleo en tiempo real, recibir asesorías virtuales sobre desarrollo profesional y participar en charlas y talleres sobre empleabilidad, los cuales también se transmitirán a través de las redes sociales de la universidad.

La feria de empleo de la UCR es por tres días. (Rafael Pacheco Granados)

El evento es organizado por la Oficina de Orientación y el Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO) de la UCR.

Para inscribirse y participar, los interesados deben ingresar al sitio oficial: feriadeempleo.ucr.ac.cr, donde también podrán encontrar información sobre las empresas participantes y los horarios de las charlas.

Para consultas adicionales, la UCR habilitó el correo empleo.estudiantil@ucr.ac.cr y el número de contacto 2511-1978. Esta feria representa una oportunidad única para conectarse con empresas, conocer las tendencias del mercado laboral y recibir orientación profesional, todo sin costo alguno y desde cualquier lugar.