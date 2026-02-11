Empleo noticias

Feria de empleo ofrecerá mil puestos de trabajo: vea cómo aplicar

Más de 40 empresas estarán reclutando personal este 20 de febrero, es una feria abierta a todo público y hay opciones para jóvenes sin experiencia, mayores de 45 años y personas con discapacidad

Por Fabiola Montoya Salas
Entre las más de 22 compañías participantes destacan Moody's, HP, P&G y Deloitte.
La feria de empleo será de 11 a.m. a 3 de la tarde. (Cortesía/Fidélitas)







Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

