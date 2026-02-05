Feria de empleo ofrece puestos de trabajo en limpieza y seguridad

Si usted quiere iniciar el año con trabajo, le contamos que todavía está a tiempo porque la empresa Grupo V Costa Rica realizará una jornada de reclutamiento este 6 de febrero en Cartago para contratar personal en las áreas de seguridad y limpieza.

La actividad se desarrollará de 9 a. m. a 2:30 p. m., en el boulevard ubicado detrás de la Municipalidad de Cartago.

Para los puestos de seguridad, usted debe presentar currículum y cédula al día, tener primaria completa (con título en mano), hoja de delincuencia vigente con menos de un mes de emitida y documentación para tramitar o portar armas al día.

Además, se solicita experiencia mínima de seis meses a un año, la cual deberá comprobar con carta de servicio. También es requisito contar con cuenta activa en el Banco Nacional.

En el caso de los puestos de limpieza, los interesados deben llevar currículum y cédula al día, primaria completa y hoja de delincuencia vigente con menos de un mes de emitida. Se pide experiencia mínima de seis meses en el área de limpieza y tener cuenta en el Banco Nacional.

Si desea más información, puede comunicarse al número 8934-3952.

Si cumple con los requisitos, esta puede ser una buena oportunidad para acercarse directamente y optar por una plaza con Grupo V Costa Rica.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Lleve su currículum bien ordenado: Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer.

Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer. Preséntese bien vestido y aseado: La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca.

La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca. Sea puntual y organizado: Llegue con tiempo para evitar carreras de último momento. Revise antes el lugar, la hora y tenga listos sus documentos.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja puede encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y consejos laborales.