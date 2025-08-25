Feria de empleo ofrece plazas de misceláneos en San José, aquí le contamos cómo aplicar

la feria de empleo será por dos días.

Si anda pulseando brete, preste atención porque la empresa Eulen tendrá una feria de empleo con 30 plazas disponibles para misceláneos y comodines en diferentes zonas de la Gran Área Metropolitana como San José, Escazú, Alajuela y Heredia.

La feria se realizará el martes 26 y miércoles 27 de agosto de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 de la tarde, en las oficinas centrales de la empresa en Zapote, contiguo a Dinadeco.

Requisitos

Las personas interesadas deben llegar con los documentos impresos:

Currículum vitae.

Copia de la cédula.

Certificado de estudios.

Hoja de delincuencia.

Dos cartas de recomendación.

Si no puede presentarse en persona, también puede enviar el currículum por WhatsApp al número 7110-8516, únicamente mediante mensajes (no llamadas).

La empresa tiene opciones de estabilidad laboral y contratación inmediata para quienes cumplan los requisitos.

Así que ya sabe, si busca trabajo como misceláneo o comodín, esta feria es una buena oportunidad para colocarse rápido.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

