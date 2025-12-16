Feria de empleo navideña busca oficiales de seguridad en San José

Si anda en busca de trabajo para cerrar el año con empleo fijo, esta puede ser su oportunidad Grupo V CR, empresa especializada en servicios de seguridad privada, realizará una feria de empleo navideña para contratar personal operativo.

La feria de empleo será el 20 de diciembre. (Captura /captura)

La actividad se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre de 2025, en un horario de 8 de la mañana a 1:30 p. m., en la oficina de Plaza Víquez, en San José.

La feria está dirigida principalmente a personas interesadas en laborar como oficiales de seguridad, un sector que mantiene alta demanda durante la época de fin de año y que ofrece opciones de crecimiento laboral.

Los interesados deben presentarse directamente en el lugar con su currículum actualizado y disponibilidad para iniciar el proceso de contratación. Grupo V destacó que esta es una oportunidad para quienes desean insertarse o reincorporarse al mercado laboral antes de finalizar el 2025.

La feria será a las 8 de la mañana. (Cortesía/Fidélitas)

La empresa invitó a los asistentes a dar el siguiente paso hacia su crecimiento profesional, en un entorno que ofrece estabilidad y desarrollo dentro del área de seguridad.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Llegue preparado: Lleve su currículum actualizado, limpio y bien presentado. Revíselo antes para asegurarse de que sus datos estén correctos.

Lleve su currículum actualizado, limpio y bien presentado. Revíselo antes para asegurarse de que sus datos estén correctos. Cuide su presentación personal: Vístase de forma ordenada y acorde al puesto al que aspira. La primera impresión sí cuenta.

Vístase de forma ordenada y acorde al puesto al que aspira. La primera impresión sí cuenta. Sea puntual: Llegar a tiempo demuestra responsabilidad y compromiso, cualidades clave para cualquier empresa.

Llegar a tiempo demuestra responsabilidad y compromiso, cualidades clave para cualquier empresa. Muéstrese seguro y respetuoso: Salude, mire a los reclutadores a los ojos y responda con claridad. La actitud puede marcar la diferencia.

Salude, mire a los reclutadores a los ojos y responda con claridad. La actitud puede marcar la diferencia. Haga preguntas inteligentes: Interésese por el puesto, la empresa, horarios, oportunidades de crecimiento. Eso demuestra que usted realmente quiere el trabajo.

