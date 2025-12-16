Empleo noticias

Feria de empleo navideña busca oficiales de seguridad en San José

La feria de empleo de Grupo V será el 20 de diciembre

Por Fabiola Montoya Salas

Si anda en busca de trabajo para cerrar el año con empleo fijo, esta puede ser su oportunidad Grupo V CR, empresa especializada en servicios de seguridad privada, realizará una feria de empleo navideña para contratar personal operativo.








