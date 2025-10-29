Empleo noticias

Feria de empleo inclusiva ofrece más de 800 vacantes para cerrar el año con trabajo

Más de 800 vacantes esperan por usted el próximo 7 de noviembre en Barva de Heredia

Por Fabiola Montoya Salas

El cantón de Barva en Heredia se prepara para recibir la última gran Feria de Empleo del año, organizada por Grupo Bretea en conjunto con la Municipalidad de Barva, bajo el nombre Tu Empleo Barva 2025.








