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Feria de empleo hotelera busca personal este 10 de abril: Vea dónde dejar su currículum

La actividad busca personas interesadas en abrirse camino dentro de la industria hotelera y se realizará el 10 de abril

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Por Fabiola Montoya Salas
Le contamos detalles de la feria de empleo.







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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