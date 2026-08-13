Empleo noticias

Feria de empleo en Pavas ofrecerá puestos de trabajo en reconocidas empresas

La actividad se realizará el lunes 17 de agosto y será una oportunidad para quienes buscan trabajo en distintas áreas.

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Por Fabiola Montoya Salas
FE
captura (cortesía /captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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