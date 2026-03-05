Empleo noticias

Feria de empleo en Moravia ofrecerá decenas de puestos de trabajo: vea cuándo y dónde llegar

La actividad reunirá a varias empresas que estarán recibiendo currículos y conversando con personas interesadas en encontrar trabajo

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda buscando trabajo o quiere probar suerte con nuevas oportunidades laborales, le contamos que en Moravia se realizará una feria de empleo que reunirá a varias empresas con diferentes puestos disponibles.








Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

