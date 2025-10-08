Feria de empleo en Liberia ofrecerá 1.300 puestos y transporte gratuito para asistir

La feria de empleo será este sábado en Liberia. Cortesía.

Encontrar trabajo podría estar más fácil de lo que piensa, pues este sábado 11 de octubre, la Feria de Empleo Talent Costa Rica llegará a Liberia con 1.300 puestos disponibles y transporte gratuito para asistir.

El evento se realizará en el gimnasio de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con entrada gratuita.

Durante la jornada, más de 30 empresas ofrecerán vacantes para puestos en hotelería, servicio al cliente, cocina, educación de inglés, administración, bodegas, mecánica, operarios, choferes, soldadores, ingenieros y más. Las oportunidades abarcan sectores como alimentos y bebidas, turismo, tecnología, agroindustria, servicios y construcción.

“Espacios como la Feria de Empleo Talent Costa Rica son fundamentales porque acercan la oferta y la demanda laboral en un mismo lugar. Estas ferias permiten a las personas acceder a oportunidades de empleo y, al mismo tiempo, brindan a las empresas la posibilidad de identificar el talento que requieren para seguir creciendo y aportando al desarrollo de todas las comunidades del país”, añadió Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Si desea aplicar, debe registrarse antes en el sitio talento.procomer.com. Desde ahí podrá crear su perfil, aplicar a las vacantes y realizar de forma gratuita la prueba de inglés, sin necesidad de llevar documentos impresos.

Además, para facilitar la asistencia, la organización ofrecerá transporte gratuito (con cupo limitado) desde diversas comunidades de Guanacaste hasta el gimnasio de la UCR en Liberia. En la página oficial puede consultar las rutas y los horarios de salida.

La feria contará también con mesas de entrevista para quienes coordinaron citas con las empresas y para quienes sean seleccionados durante el evento.

Así que, si usted vive en Guanacaste o zonas cercanas, prepare su currículum digital y aproveche esta oportunidad para conseguir trabajo y acercarse a más de 30 empresas en un solo lugar.