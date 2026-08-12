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Feria de empleo en Heredia ofrecerá 1.600 puestos en 80 empresas

La actividad será gratuita y se realizará los días 18 y 19 de agosto en la Universidad Latina, sede de Heredia

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Por Fabiola Montoya Salas
Feria Talent Costa Rica ofrecerá empleo, capacitación y herramientas gratuitas para mejorar opciones laborales de los asistentes.
La feria de empleo “Trabajemos 2026” ofrecerá alrededor de 1.600 puestos en Heredia. (Procomer/Cortesía)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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