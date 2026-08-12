Feria de empleo en Heredia ofrecerá 1.600 puestos en 80 empresas

La feria de empleo “Trabajemos 2026” ofrecerá alrededor de 1.600 puestos en Heredia.

Si usted está buscando trabajo, esta oportunidad le puede interesar. La Municipalidad de Heredia, la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM) realizarán la feria de empleo “Trabajemos 2026” que reunirá a 80 empresas con alrededor de 1.600 puestos disponibles.

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La actividad será el martes 18 y el miércoles 19 de agosto de 9 a. m. a 3 p. m. en la Universidad Latina, sede Heredia.

La feria estará dividida según los perfiles laborales. El martes estará enfocada en puestos operativos y técnicos, mientras que el miércoles será para quienes buscan oportunidades profesionales y especializadas.

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Entre las áreas con vacantes están manufactura, servicio al cliente, ventas, logística, comercio y servicios, además de oportunidades en la industria médica, finanzas e ingenierías.

Algunos de los puestos que tendrán mayor demanda son operarios de producción, agentes de servicio al cliente, asesores de ventas, auxiliares de bodega, cajeros y técnicos especializados.

La actividad será gratuita y estará abierta a personas con distintos niveles de experiencia y formación. (fabiola Montoya /Fabiola Montoya)

¿Cómo puede participar?

La participación es gratuita, pero usted debe realizar un registro previo en la plataforma habilitada para la feria. Allí podrá conocer las empresas participantes y las vacantes disponibles.

Como parte de la preparación, quienes se inscriban también podrán realizar una prueba de inglés para conocer y acreditar su nivel.

Durante la feria, además de entregar su currículum, usted podrá participar en entrevistas privadas con reclutadores, por lo que algunos procesos de contratación podrían comenzar directamente en la actividad.

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La organización también ofrecerá capacitaciones con consejos para mejorar el currículo y prepararse para las entrevistas.

La feria está dirigida a personas con distintos niveles de experiencia, formación y especialización. Predominan los puestos presenciales, aunque también habrá algunas opciones híbridas y de teletrabajo.

Para registrarse, ingrese a https://campusjobs.nexushr.tech/feriatrabajemos y prepare su currículum y documentos para aprovechar esta oportunidad laboral.