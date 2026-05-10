Empleo noticias

Feria de empleo en Heredia le pone en bandeja trabajo y hasta un taller gratis para que se luzca

Varias empresas estarán reclutando personal y además habrá capacitación clave para quienes buscan trabajo

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Entre las más de 22 compañías participantes destacan Moody's, HP, P&G y Deloitte.
La feria de empleo promete muchos puestos de trabajo. (Cortesía/Fidélitas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoferia de empleo en heredia
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.