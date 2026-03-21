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Feria de empleo en Alajuela abre plazas para choferes, operarios y más

Si usted anda buscando trabajo, esta puede ser una gran oportunidad para aplicar en distintos puestos este 24 de marzo

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Por Fabiola Montoya Salas
UH organizará feria de empleo con 1.000 puestos, pasantías y servicios gratuitos de orientación laboral y evaluación de inglés.
La feria de empleo será el martes 24 de marzo. (Canva/Canva)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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