Feria de empleo en Alajuela abre plazas para choferes, operarios y más

La feria de empleo será el martes 24 de marzo.

Si usted está en busca de trabajo, ponga atención porque se viene una feria de empleo con varias oportunidades laborales en Alajuela.

La empresa Expenic realizará una feria de empleo el próximo martes 24 de marzo de 2026, en un horario de 8:30 a.m. a 3 p.m., en la Casa de la Cultura, ubicada frente al parque central de Alajuela.

Le contamos todos los detalles de la feria de empleo. Captura (cortes/cortesía)

Durante la actividad estarán recibiendo currículos para diferentes puestos, entre ellos auxiliares de bodega, estibadores, operarios de producción, montacarguistas y choferes de ruta.

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Esta feria representa una buena oportunidad para quienes buscan colocarse en el mercado laboral, especialmente en áreas operativas y logísticas.

Para participar, usted debe llevar una serie de documentos indispensables como la hoja de delincuencia al día y un currículum completo que incluya títulos académicos, copia de la cédula y cartas de recomendación.

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La recomendación es llegar temprano y con todos los papeles en orden para aumentar sus posibilidades de ser tomado en cuenta durante el proceso de reclutamiento.

Consejos para aplicar a una vacante: