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Feria de empleo de la UNA ofrecerá 1.500 puestos y será presencial y virtual

La actividad se realizará del 18 al 20 de agosto y en ella participarán más de 40 empresas nacionales y transnacionales.

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Por Fabiola Montoya Salas
Feria de empleo
La feria de empleo será por tres días. Captura (captu/captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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