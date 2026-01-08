Feria de Empleo Conecta Cariay Edición 2026: Tiene oportunidades para todos

¿Está buscando empleo o nuevas oportunidades? La Feria de Empleo Conecta Cariay Edición 2026 le trae la posibilidad de acceder a cientos de puestos de trabajo en diferentes áreas. Esta feria será el espacio perfecto para quienes buscan una nueva oportunidad laboral o desean mejorar sus perspectivas profesionales.
El evento contará con una variada oferta de vacantes, desde puestos operativos, administrativos y comerciales, hasta más de 40 oportunidades de empleo adicionales gracias a la intermediación de Grupo Bretea, el cual se encargará de conectar a los asistentes con empresas locales de la zona.
Ubicación: Instituto Cariay, ubicado en Puerto Limón
Marlon Chaves, encargado de Grupo Bretea, nos comentó que el evento contará con la presencia de Sigma Alimentos y su equipo solo el 15 de enero, por lo que si está interesado en esta empresa, no puede faltar ese día.
