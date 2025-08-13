Famosa compañía tiene diferentes vacantes con salario competitivo y estabilidad laboral

La empresa VMA está en busca de personal para varias áreas, incluyendo limpieza, seguridad, mensajería y labores misceláneas. La información fue confirmada por Melanie Madrigal, reclutadora de la compañía, quien explicó que las vacantes ofrecen un salario competitivo y estabilidad laboral para quienes sean contratados.

Los interesados en aplicar deben comunicarse al teléfono 2217-9700 o presentarse directamente en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en Curridabat, frente a Plaza del Sol.

No pierda el chance de salir con trabajo fijo. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Esta convocatoria busca cubrir distintas posiciones dentro de la organización, por lo que se recomienda a los aspirantes contar con experiencia en el área de interés y disponibilidad para integrarse al equipo de trabajo.

LEA MÁS: Corrugados Corbel Belén ofrece múltiples vacantes: así puede postularse

VMA reafirma así su compromiso de generar oportunidades laborales en el país, ofreciendo condiciones atractivas y estabilidad para quienes se sumen a su plantilla.

LEA MÁS: Estas son las carreras universitarias mejor pagadas en Costa Rica

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

Recuerde que en la sección del Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, historias de emprendedores y hasta consejos laborales.