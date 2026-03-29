Famosa cadena de comida rápida está recibiendo currículums y busca personal con experiencia

Si usted tiene experiencia trabajando en restaurantes, servicio al cliente o en la operación de comida rápida, esta oportunidad le puede interesar bastante.

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La cadena Subway Costa Rica anunció que está recibiendo currículums de personas que deseen seguir creciendo laboralmente dentro de un ambiente donde, según la empresa, se valora el esfuerzo, la experiencia y el trabajo bien hecho.

Por medio de un mensaje dirigido a posibles candidatos, la marca destacó que detrás de cada restaurante hay algo muy valioso: sus colaboradores.

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Además, Subway aseguró que reconoce el compromiso, el trabajo en equipo y la capacidad de sacar adelante jornadas exigentes, algo que muchas personas en este sector conocen muy bien.

“Hoy queremos abrir nuestras puertas a quienes deseen seguir creciendo en un entorno donde el trabajo bien hecho cuenta”, señaló la compañía.

La empresa también dejó claro que está interesada en conocer a personas que ya tengan experiencia en la parte operativa de un restaurante, especialmente aquellas que saben lo que implica atender clientes, trabajar bajo presión y cumplir con las exigencias del día a día.

“Si usted viene de la operación, si sabe lo que es sacar un turno adelante, queremos conocerle”, destaca el mensaje.

Quienes estén interesados en aplicar pueden enviar su currículum al correo reclutamiento@subwaycostarica.com o bien llenar el formulario disponible en la página web de reclutamiento de la empresa.

Este tipo de anuncios suele llamar mucho la atención, sobre todo entre personas que tienen experiencia en cocina, cajas, atención al cliente, limpieza, preparación de alimentos, despacho de pedidos y labores operativas dentro de restaurantes.