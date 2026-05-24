Expo Feria Liberia 2026 reunirá decenas de empresas con ofertas de empleo para los guanacastecos

Si usted anda buscando trabajo o quiere aprovechar nuevas oportunidades laborales, esta información le puede interesar muchísimo.
La Expo Feria Liberia 2026 realizará una importante feria de empleo el próximo jueves 28 de mayo en el salón comunal de Santa Lucía, en Liberia, Guanacaste.
La actividad se desarrollará de 10 de la mañana a 2 de la tarde y contará con la participación de reconocidas empresas que estarán recibiendo currículums y buscando talento para distintas áreas.
Entre las compañías que participarán destacan KFC, Grupo Purdy, Ferromax, Centriz, Sigma, Renaware, Grupo SFA y Empresas Omega.
Además, Grupo Bretea también estará presente realizando labores de intermediación laboral con aproximadamente 40 empresas adicionales, ampliando así las posibilidades para quienes asistan a la actividad.
La feria se organiza en conjunto entre Grupo Bretea y la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Barrio Santa Lucía.
Marlon Chaves, organizador de la feria, recomendó a las personas llevar su currículum actualizado, ya sea en formato físico o digital, para facilitar los procesos de aplicación durante la actividad.
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La iniciativa busca acercar oportunidades laborales a vecinos de Liberia y otras zonas cercanas, permitiendo que más personas puedan conectarse directamente con empresas y reclutadores.
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La Expo Feria Liberia 2026 se perfila como una gran oportunidad para quienes desean encontrar empleo, cambiar de trabajo o incluso explorar nuevas opciones laborales dentro de diferentes sectores.
Consejos para aplicar a una feria de empleo:
- Lleve su currículum bien actualizado y ordenado: Aunque muchas empresas reciben el CV digital, siempre es bueno que usted lleve varias copias físicas por cualquier oportunidad. Revise que tenga sus datos correctos, experiencia laboral y estudios bien acomodados y sin errores de ortografía.
- Vístase de forma cómoda, pero profesional: No hace falta ir exageradamente formal, pero sí es importante dar una buena impresión. Una ropa limpia, ordenada y una buena actitud pueden marcar diferencia cuando hable con reclutadores o encargados de contratación.