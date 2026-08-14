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¿Está buscando trabajo? EPA tiene varias vacantes y puede postularse desde su casa

La empresa busca personal para diferentes áreas y usted puede enviar su candidatura por internet

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Por Fabiola Montoya Salas
Ferretería EPA inaugura local en Cartago
EPA mantiene abiertas varias oportunidades laborales para personas interesadas en formar parte de su equipo. (Mayela López/Mayela López)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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