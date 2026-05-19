Empresa tica abrió varias plazas de trabajo y busca personal en distintas áreas

La empresa tiene varios puestos de trabajo.

Si usted anda buscando trabajo, esta información le puede interesar porque la empresa Mondaisa anunció nuevas ofertas laborales para distintos puestos y perfiles.

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La información fue compartida por el gobierno local de Santa Ana, que dio a conocer el proceso de reclutamiento que actualmente mantiene abierta la compañía.

Entre las plazas disponibles aparecen puestos como ejecutivo de mercadeo, display, auxiliar contable, ejecutivo comercial para supermercados, ejecutivo de ventas bilingüe, técnico en mantenimiento de equipo de cómputo, técnico en producción, electromecánico y supervisor de ventas de ruteo.

Además, también están buscando vendedores para canal de ruteo, aunque en algunos puestos se solicita contar con licencia B2.

Según detallaron, las vacantes son para laborar en San Antonio de Escazú.

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Las personas interesadas deberán enviar su currículum al correo recursoshumanos@mondaisa.com y es importante colocar en el asunto el nombre del puesto al que desean aplicar.

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Acá le contamos de los puestos de trabajo. (emp/captura)

Consejos si piensa aplicar:

Adapte el currículum al puesto: No envíe el mismo CV para todos los trabajos. Si va a aplicar a ventas, destaque experiencia atendiendo clientes; si es para contabilidad o producción, resalte conocimientos relacionados con esa área.

No envíe el mismo CV para todos los trabajos. Si va a aplicar a ventas, destaque experiencia atendiendo clientes; si es para contabilidad o producción, resalte conocimientos relacionados con esa área. Revise bien el asunto del correo: Muchas empresas reciben decenas de currículum al día. Por eso es importante que en el asunto escriba correctamente el nombre del puesto al que aplica, por ejemplo: “Aplicación – Ejecutivo Comercial”.

Muchas empresas reciben decenas de currículum al día. Por eso es importante que en el asunto escriba correctamente el nombre del puesto al que aplica, por ejemplo: “Aplicación – Ejecutivo Comercial”. No mande documentos incompletos: Antes de enviar el correo asegúrese de adjuntar el currículum, títulos, licencias o certificados que le estén solicitando. Muchas veces los reclutadores descartan perfiles por olvidar un documento básico.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica puede encontrar puestos de trabajo, ferias y hasta consejos laborales.