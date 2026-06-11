Empleo noticias

Empresa realizará feria de empleo para contratar operarios de planta

Las personas seleccionadas trabajarán en San Miguel de San José de la Montaña y contarán con transporte desde Heredia centro

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
UH organizará feria de empleo con 1.000 puestos, pasantías y servicios gratuitos de orientación laboral y evaluación de inglés.
La feria de empleo de Roble Alto se realizará el 15 de junio en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleooperarios de planta
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.