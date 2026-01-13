Empleo noticias

Empresa que opera dentro del Aeropuerto Juan Santamaría abre feria de empleo

La feria de empleo será el 21 de enero

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está buscando trabajo, esta es una gran oportunidad. La empresa ACSI Aviation Security, que opera dentro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, realizará una feria de empleo para contratar agentes de seguridad de la aviación amedio tiempo.








empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoACSI Aviation Securityferia de empleo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

