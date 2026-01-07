Empresa privada está reclutando personal para trabajar en el aeropuerto Juan Santamaría

Si está buscando una oportunidad laboral y le interesa formar parte del equipo de seguridad del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, esta es su oportunidad, pues la empresa ACSI (Aviation Security), ubicada en Alajuela, está en busca de nuevos talentos para el puesto de agente de seguridad de la aviación.
Los requisitos son:
Curso básico de seguridad privada.
Carnet de agente de seguridad privada (deseable).
Huellas dactilares y psicológico vigentes.
Noveno año cursado o aprobado.
Residir en Alajuela, Heredia o alrededores del aeropuerto Juan Santamaría.
La cita será el sábado 10 de enero de 2026 en el centro de comercio Inti, en Alajuela, oficina 73. El horario de atención será de 7:30 a.m. a 11 a.m., así que no pierda tiempo y prepárese para esa gran oportunidad laboral.
Si está interesado, puede obtener más información o hacer consultas al 8754-2772.
