Empresa ofrece este jueves muchos puestos de empleo en dos áreas de gran demanda laboral

La feria de empleo será el jueves 23 de octubre.

Si anda buscando trabajo, aliste su currículum y una buena actitud, porque este jueves 23 de octubre se llevará a cabo una feria de empleo en el hotel Radisson, San José, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, donde la empresa Paseco estará reclutando nuevo personal para diferentes puestos.

LEA MÁS: Empleo temporal en Costa Rica se dispara este fin de año: así puede sacarle provecho

La compañía busca agentes de seguridad y personal de limpieza, dos áreas con gran demanda laboral en todo el país. Además, Paseco destaca por ofrecer beneficios de Ley, oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, actualización profesional constante y hasta el apoyo de una psicóloga de planta para acompañar a su equipo en temas emocionales y laborales.

LEA MÁS: Migración abre feria de empleo para reclutamiento permanente

Si desea más información o tiene dudas, puede enviar un mensaje de WhatsApp al 8708-6768, a través del cual el equipo de reclutamiento le dará los detalles sobre los requisitos y el proceso de selección.

LEA MÁS: De panadero a ingeniero: la historia de superación de Edwin Chavarría

Consejos para aprovechar la feria

Si usted planea asistir, tome nota de estos consejos para destacar:

Llegue temprano: Así tendrá más tiempo para conversar con los reclutadores y dejar buena impresión.

Así tendrá más tiempo para conversar con los reclutadores y dejar buena impresión. Lleve varias copias de su currículum: actualizado y bien presentado.

actualizado y bien presentado. Vístase de forma adecuada: no tiene que ir de traje, pero sí con ropa limpia y ordenada.

no tiene que ir de traje, pero sí con ropa limpia y ordenada. Practique una breve presentación personal: de unos 30 segundos, para contar quién es, qué ha hecho y qué busca.

de unos 30 segundos, para contar quién es, qué ha hecho y qué busca. Sea amable y seguro: recuerde que la actitud cuenta tanto como la experiencia.

Así que ya lo sabe, si busca empleo o quiere mejorar sus condiciones laborales, esta es una excelente oportunidad para acercarse y mostrar su talento. ¡No deje pasar la opción de conseguir un nuevo inicio profesional!

Recuerde que en la sección del Empleo-Costa Rica podrá encontrar muchos puestos de trabajo, ferias de empleo y hasta consejos laborales que le pueden funcionar en el mundo laboral.