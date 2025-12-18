Empleo noticias

Empresa K9 abre vacantes para oficiales de seguridad en Alajuela y Heredia

La empresa busca oficiales de seguridad para distintas zonas de Alajuela y Heredia y ofrece beneficios como póliza de vida y asociación solidarista

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

La empresa de seguridad K9 anunció la apertura de vacantes para oficiales de seguridad en distintas zonas del país, principalmente en Alajuela centro y alrededores, Coyol de Alajuela, así como Heredia centro y Lagunilla.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoempresa K 9AlajuelaHeredia
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.