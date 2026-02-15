Empresa K-9 busca oficiales de seguridad: vea requisitos y cómo aplicar

Si usted tiene experiencia en seguridad y anda buscando trabajo, esta información le puede interesar. La empresa K-9 abrió un proceso de reclutamiento para contratar oficiales de seguridad que cubran días libres en distintas zonas del país.

Las plazas disponibles son para trabajar en Alajuela, Heredia y San José.

¿Cuáles son los requisitos?

La compañía solicita:

Primaria completa.

Experiencia mínima de un año en puestos de seguridad.

Portación de armas al día o en trámite.

Buen servicio al cliente.

Contar con medio de transporte propio.

Además, las personas interesadas deben presentar un currículum completo que incluya: CV actualizado, tres cartas de servicio o recomendación, copia de cédula, título de estudios y hoja de delincuencia original.

Beneficios

K-9 indicó que ofrece beneficios como asociación solidarista, póliza de vida, uniforme de calidad sin costo y servicio de psicólogo de planta.

¿Cómo aplicar?

Quienes deseen participar en el proceso pueden escanear el código QR del anuncio o ingresar al sitio web reclutamiento.k-9apps.com.

Para consultas también está disponible el número telefónico 6399-0674.

Consejos para aplicar a una vacante: