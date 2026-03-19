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Empresa Diana abre varias plazas en la GAM: buscan choferes, mecánicos y vendedores

Si usted está buscando trabajo, esta podría ser su oportunidad, ya que hay vacantes en diferentes áreas y para varios puestos

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Por Fabiola Montoya Salas
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Acá le contamos de la feria de empleo. (IA /IA)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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