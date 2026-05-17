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Empresa busca empacadores para jornada nocturna y ofrece contratación inmediata

La empresa busca personas de Cartago y zonas cercanas para trabajar en horario de noche

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Por Fabiola Montoya Salas
La empresa tiene varios puestos de empleo.







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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