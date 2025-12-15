Empresa busca bodegueros y montacarguistas en San Sebastián

Si usted anda en busca de trabajo, esta información le puede interesar. La empresa El Bodegón de la Cerámica abrió un proceso de contratación para bodegueros y montacarguistas en su sede ubicada en San Sebastián.

La compañía busca personas con experiencia en bodegas e inventarios, que además cuenten con licencia D3 y manejo de montacargas, requisito indispensable para optar por el puesto.

El horario laboral es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 p. m. y los sábados de 8 a.m., a 4:30 p. m., lo que permite estabilidad y una jornada bien definida.

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo electrónicoreclutamiento@bodegondelaceramicacr.com.

Esta es una oportunidad para quienes tienen experiencia en logística, almacenamiento y manejo de montacargas y buscan integrarse a una empresa del sector comercial.

Consejos para que una hoja de vida sea atractiva:

Sea claro y ordenado: Use un formato limpio, con secciones bien definidas. Datos personales, experiencia laboral y estudios deben encontrarse fácilmente.

Use un formato limpio, con secciones bien definidas. Datos personales, experiencia laboral y estudios deben encontrarse fácilmente. Adapte su hoja de vida al puesto: Destaque la experiencia y habilidades que realmente tienen que ver con el trabajo al que está aplicando. No rellene con información innecesaria.

Destaque la experiencia y habilidades que realmente tienen que ver con el trabajo al que está aplicando. No rellene con información innecesaria. Describa logros, no solo funciones: En lugar de solo listar tareas, explique qué resultados obtuvo: mejoras, metas cumplidas o responsabilidades clave que asumió.

En lugar de solo listar tareas, explique qué resultados obtuvo: mejoras, metas cumplidas o responsabilidades clave que asumió. Revise la ortografía y redacción: Una hoja de vida con errores transmite descuido. Léala varias veces antes de enviarla o pídale a alguien más que la revise.

Una hoja de vida con errores transmite descuido. Léala varias veces antes de enviarla o pídale a alguien más que la revise. Incluya solo información actual y verificable: Mantenga sus datos de contacto actualizados y no agregue información que no pueda respaldar en una entrevista.

