El Rey tiene varios puestos de empleo con grandes beneficios

Acá le contamos de los puestos de empleo de El Rey.

Si usted está buscando empleo, esta podría ser una buena oportunidad. La cadena de tiendas Almacenes El Rey anunció que tiene varias vacantes disponibles para personas que quieran formar parte de su equipo de trabajo.

Según la información publicada en su página de reclutamiento, la empresa está buscando personal para distintos puestos.

Entre las vacantes que tienen abiertas destacan cargos como asistente ADC, jefe de estrategia digital, jefe de planta, analista de precios, diseñador de productos, armador de muebles y jefe de inventarios, entre otros.

Los requisitos dependen del puesto al que usted quiera aplicar. Sin embargo, para algunos de ellos la empresa solicita primaria completa, disponibilidad de horario, experiencia mínima de un año y disponibilidad inmediata.

Además del empleo, la compañía asegura que ofrece varios beneficios para sus colaboradores.

Entre ellos destacan salario competitivo, día libre por cumpleaños, buen ambiente laboral, oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y merienda dependiendo del horario de trabajo.

Si usted está interesado en alguno de estos puestos, puede revisar las vacantes disponibles en la página oficial de la empresa.

Una vez dentro del sitio, podrá seleccionar el puesto que más le convenga y presionar el botón verde que dice “iniciar” para comenzar el proceso.

Luego deberá completar algunos datos personales como su nombre completo, correo electrónico y número de teléfono. Después podrá llenar un formulario interno donde la empresa consulta sobre su experiencia laboral.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Llegue con tiempo y bien organizado: Procure llegar temprano para evitar filas y tener la oportunidad de hablar con calma con los reclutadores. Llegar a tiempo demuestra interés, responsabilidad y le permite elegir mejor las empresas que desea visitar. Lleve su currículum bien revisado y en formato digital: Asegúrese de que su currículum esté actualizado, sin errores ortográficos y con información clara sobre su experiencia y estudios. Guárdelo en su celular o correo electrónico para poder enviarlo fácilmente si se lo solicitan. Cuide su presentación personal: No es necesario ir de traje, pero sí es importante vestir de manera limpia, ordenada y adecuada. Una buena imagen genera confianza y puede marcar la diferencia en el primer contacto con el reclutador.

