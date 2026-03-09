Empleo noticias

El Rey tiene varios puestos de empleo con grandes beneficios

La conocida cadena de almacenes busca personal para diferentes áreas y ofrece atractivos beneficios a quienes logren quedarse con el puesto

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Almacenes El Rey contratará 143 personas en ferias de empleo presenciales y en línea durante el 4 y 5 de noviembre.
Acá le contamos de los puestos de empleo de El Rey. (Almacenes El Rey/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoel rey
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.