Empleo noticias

¡El Lagar tiene una feria de empleo con montones de puestos disponibles!

El Lagar está en busca de choferes, bodegueros y chequeadores de materiales. La cita es este viernes 31 de octubre en San Francisco de Dos Ríos

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda detrás de una buena oportunidad laboral, El Lagar le tiene excelentes noticias, ya que realizará una feria de empleo con varias vacantes disponibles para personas con experiencia en labores de bodega, manejo y control de materiales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
feria de empleo El Empleotrabajos en Costa Ricaempleo en San Joséferia de empleo en San JoséEl Lagar
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.