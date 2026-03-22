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El Lagar anuncia contratación inmediata en varias zonas del país, le contamos todos los detalles

La empresa realizará varias fechas de reclutamiento durante abril y busca personal para diferentes puestos operativos y de ventas

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Por Fabiola Montoya Salas
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Acá le contamos de las oportunidades que tiene El Lagar. foto:El Lagar (emp/captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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