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Dos Pinos realizará feria de empleo en San José: vea aquí los puestos disponibles

La actividad se realizará en la Antigua Aduana y contará con vacantes en áreas operativas

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Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda buscando trabajo, esta puede ser una buena oportunidad, ya que Dos Pinos anunció una feria de empleo con contratación activa para varios puestos operativos.








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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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