Dos Pinos realizará feria de empleo en San José: vea aquí los puestos disponibles

Si usted anda buscando trabajo, esta puede ser una buena oportunidad, ya que Dos Pinos anunció una feria de empleo con contratación activa para varios puestos operativos.

Dos Pinos tendrá una feria de empleo, acá le contamos los detalles. (CORTESÍA/DOS PINOS)

La reconocida cooperativa realizará esta actividad el próximo lunes 13 de abril en la Antigua Aduana, en San José, donde las personas interesadas podrán acercarse para conocer las vacantes disponibles y entregar sus datos.

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La feria se llevará a cabo en horario de 10 a. m. a 4 p. m. y está enfocada en personas que estén buscando una opción laboral en áreas operativas, uno de los sectores donde la empresa mantiene necesidad de personal.

La feria de empleo será el 13 de abril. (captu/captura)

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Entre los puestos que tendrá disponibles Dos Pinos destacan opciones para personas con experiencia en planta, bodega, distribución, mecánica y ventas, por lo que puede ser una buena alternativa para quienes buscan colocarse pronto.

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Estos son los puestos disponibles en la feria de empleo de Dos Pinos

La empresa informó que durante la actividad estará recibiendo perfiles para los siguientes puestos:

Ayudante de planta

Chofer 1

Ayudante de planta 2

Chofer B4

Auxiliar de bodega

Electromecánicos

Auxiliar de lavado

Ayudante de ruta

Operador de planta

Vendedor de tienda

Operador de bodega

Mecánico automotriz

Display

Si usted está interesado en alguna de estas plazas, lo ideal es que llegue con tiempo, lleve su currículum actualizado y, si puede, también una buena presentación personal, ya que muchas empresas aprovechan este tipo de actividades para ir conociendo candidatos desde el primer contacto.

Además, si aplica para puestos como chofer o áreas técnicas, también le puede servir llevar a mano copias de licencias, títulos o certificaciones que respalden su experiencia.

Consejos para aprovechar mejor una feria de empleo

Aunque muchas personas llegan pensando solo en dejar el currículum, la verdad es que una feria de empleo puede abrirle puertas si usted va preparado.

Por eso, tome en cuenta estas recomendaciones:

Lleve varias copias de su hoja de vida bien ordenadas y actualizadas.

bien ordenadas y actualizadas. Vaya vestido de forma adecuada como si fuera a una entrevista.

como si fuera a una entrevista. Tenga claro a qué puesto quiere aplicar y cuáles son sus fortalezas.

y cuáles son sus fortalezas. Practique una presentación breve sobre usted , por si le preguntan de inmediato.

, por si le preguntan de inmediato. Revise bien sus datos de contacto, para no perder oportunidades por un error pequeño.

Este tipo de ferias suele atraer a muchas personas, así que ir preparado puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o dejar una buena impresión.

Si usted anda en busca de una oportunidad laboral, esta feria de empleo de Dos Pinos puede ser una buena opción para moverse y tocar puertas.