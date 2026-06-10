Dos Pinos realizará feria de empleo en Grecia: buscan choferes, técnicos, operarios y personal de bodega

Acá le contamos de la feria de empleo que tendrá la Dos Pinos.

La búsqueda de talento continúa en Dos Pinos. La reconocida cooperativa realizará una feria de empleo en Grecia para contratar personal en diferentes áreas y niveles de experiencia, desde ayudantes de planta hasta técnicos especializados.

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La actividad se llevará a cabo el próximo martes 16 de junio, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, en la Feria del Agricultor de Grecia.

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La empresa informó que estará reclutando personal para varios puestos operativos, técnicos y profesionales, por lo que la convocatoria podría representar una buena oportunidad para quienes buscan trabajo o desean un cambio laboral.

Entre las vacantes disponibles se encuentran ayudante de planta, auxiliar de bodega, auxiliar de lavado, operador de planta, operador de bodega y ayudante de ruta.

Además, la cooperativa también busca choferes con licencia B3 o B4, electromecánicos, mecánicos automotrices, técnicos en refrigeración y personal para puestos de display.

Las personas interesadas podrán acercarse directamente al lugar durante el horario establecido para entregar su currículum y conocer más detalles sobre los requisitos de cada plaza.

La feria está dirigida a candidatos con distintos perfiles y niveles de experiencia, por lo que la recomendación es llevar el currículum actualizado y cualquier documentación que respalde la experiencia laboral o formación académica.

La feria de empleo será el 16 de junio. Captura (captura /captura)

Grecia será así el punto de encuentro para quienes desean formar parte de una de las empresas más reconocidas del país y explorar nuevas oportunidades de crecimiento profesional.

Tres consejos para sacarle provecho a una feria de empleo

1. Lleve el currículum bien actualizado: Aunque parezca básico, muchas personas llegan con hojas de vida desactualizadas o incompletas. Revise que tenga su experiencia laboral, estudios, contactos y habilidades más importantes. Si puede llevarlo en físico y digital, muchísimo mejor.

2. Vaya preparado para una entrevista: En muchas ferias de empleo aprovechan para hacer entrevistas rápidas en el momento. Por eso, lo mejor es que usted vaya bien presentado, seguro y listo para responder preguntas sobre experiencia, fortalezas y disponibilidad.

3. No tenga miedo de preguntar: Si ve una empresa que le interesa, acérquese y consulte sobre horarios, requisitos o posibilidades de crecimiento. Mostrar interés y actitud puede marcar diferencia entre muchos candidatos.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja podrá encontrar feria de empleo, puestos de trabajo y consejo laborales.