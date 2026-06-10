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Dos Pinos realizará feria de empleo en Grecia: buscan choferes, técnicos, operarios y personal de bodega

La cooperativa recibirá candidatos el próximo 16 de junio en la Feria del Agricultor de Grecia para cubrir plazas operativas, técnicas y profesionales

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Por Fabiola Montoya Salas
Fachada de la planta principal de Dos Pinos en Alajuela. Una estatua de una vaca en primer plano.
Acá le contamos de la feria de empleo que tendrá la Dos Pinos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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