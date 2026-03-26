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Dos Pinos está contratando choferes técnicos: vea dónde hay plazas y cómo aplicar

La cooperativa abrió vacantes en varias zonas del país y hay un requisito clave que usted sí o sí debe cumplir

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Por Fabiola Montoya Salas
Fachada de la planta principal de Dos Pinos en Alajuela. Una estatua de una vaca en primer plano.
Dos Pinos tiene varios puestos de empleo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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