Coopemontecillos tiene puestos de trabajo y así puede aplicar

La cooperativa busca personal para distintas áreas, entre ellas choferes, auxiliares y electromecánicos, y ofrece amplios beneficios a sus colaboradores

Por Fabiola Montoya Salas

La cooperativa Coopemontecillos anunció la apertura de varias vacantes laborales en distintas áreas de su operación. Entre los puestos disponibles se encuentran auxiliar de jabonería, chofer de distribución de carnes frescas, chofer de movimientos internos, electromecánico, auxiliar de sala de entrega, personal de limpieza de planta y de preparados.








