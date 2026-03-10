CoopeMontecillos tiene oportunidades de trabajo y hasta recibe a personas sin experiencia

La empresa CoopeMontecillos está buscando personal para diferentes puestos operativos y lo mejor es que no en todos los casos piden experiencia previa.

La compañía explicó que necesita más manos para su producción, debido al crecimiento que ha tenido en el mercado de productos cárnicos.

Por esa razón, la empresa realiza lo que llaman “Miércoles de oportunidades”, una jornada en la que las personas pueden acercarse a participar en el proceso de reclutamiento sin necesidad de sacar cita.

Las entrevistas y pruebas se realizan todos los miércoles de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en las instalaciones ubicadas en Alajuela, específicamente en la sucursal de Montecillos.

Requisitos para aplicar

Entre los requisitos básicos que solicita la empresa están:

Tener primaria completa .

. Contar con disponibilidad para trabajar de lunes a sábado .

. Experiencia en líneas de producción (aunque no es indispensable).

En el caso de los puestos operativos, sí hay un requisito obligatorio: tener carné de manipulación de alimentos vigente.

Qué debe llevar

Si usted decide presentarse a las entrevistas, debe llevar algunos documentos en físico para poder participar en el proceso.

Entre ellos están:

Hoja de vida (currículum)

Hoja de delincuencia al día

Copia de la cédula

Copia del título de estudios

Copia del carné de manipulación de alimentos

Las personas que cumplan con los requisitos podrán realizar entrevistas ese mismo día como parte del proceso de reclutamiento.

La empresa hizo un llamado a quienes estén buscando empleo para que se acerquen, ya que siguen creciendo y necesitan sumar más talento a su equipo de trabajo.

