CoopeMontecillos tiene oportunidades de trabajo y hasta recibe a personas sin experiencia

La empresa realiza entrevistas todos los miércoles en Montecillos de Alajuela y las personas pueden presentarse sin cita previa

Por Fabiola Montoya Salas
La inversión de $8 millones permitió a CoopeMontecillos crear 50 empleos, aumentar producción y fortalecer su cadena de valor en Costa Rica.
Coopemontecillos tiene varios puestos de empleo. (Cortesía /Cortesía)







Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

