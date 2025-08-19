Conocida empresa busca personal para temporada alta en varias zonas del país

Si usted anda pulseando brete, ponga atención porque Grupo Jump ya se está preparando para la temporada alta y abrió varias plazas para contratar staff en distintas partes del país.

La empresa busca muchachos y muchachas con actitud dinámica, pasión por el servicio al cliente y ganas de trabajar en un ambiente divertido. Los puestos disponibles son en modalidad de medio tiempo y tiempo completo, y son en Lindora, Alajuela, Heredia y Moravia.

El objetivo del puesto es sencillo: asegurarse de que los clientes vivan una experiencia única e inolvidable, siempre cuidando la seguridad de quienes visitan el lugar.

Entre las habilidades que buscan están: ser una persona jovial, servicial, con buena presentación personal y experiencia atendiendo público de manera directa.

Los puestos son en varias zonas del país. Foto: Fabiola Montoya (fabiola monto, Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Como requisitos, se valora mucho tener conocimientos en deportes como porrismo, gimnasia o parkour, además de primeros auxilios básicos, lo cual será visto como un plus.

Si usted está interesado, puede enviar su hoja de vida al correo empleo@grupojump.com o escribir al WhatsApp 8375-0227.

Así que, si está en busca de su primer empleo o quiere sumarse a un trabajo con ambiente juvenil, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

