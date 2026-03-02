Cementos Progreso abre 23 puestos de trabajo en varias zonas del país

Acé le contamos los puestos de empleo de Cementos Progreso.

Si usted está buscando trabajo, esta información le puede interesar. La empresa Cementos Progreso anunció la apertura de 23 nuevas oportunidades laborales en distintas regiones del país.

Las plazas están disponibles en San José, Alajuela, Guanacaste y Esterillos, como parte del crecimiento de sus operaciones en Costa Rica.

Entre los puestos que están ofreciendo hay opciones como conductor de mixer, conductor de camión pesado, operador de bomba, montacarguista, técnico de mantenimiento y laboratorista de concreto.

Lo llamativo es que algunas vacantes no requieren experiencia previa. En el caso de los conductores de equipo pesado, la empresa brindará capacitación y entrenamiento especializado a quienes demuestren compromiso y ganas de superarse.

“Creemos firmemente en el talento costarricense y en su enorme potencial. Estas nuevas plazas no solo representan crecimiento operativo, sino una apuesta por las personas. Queremos brindar oportunidades reales de desarrollo, especialmente a quienes tienen la disposición de aprender y superarse”, afirmó Andrés Bolaños, director ejecutivo de Cementos Progreso Costa Rica.

Cementos Progreso tiene varios puestos de trabajo. (Cementos Progreso/Cementos Progreso)

Bolaños agregó que esta iniciativa forma parte de su estrategia como empleador preferido, la cual promueve ambientes de trabajo seguros y oportunidades de crecimiento continuo.

Requisitos y beneficios

Para aplicar, usted debe contar con primaria o secundaria completa, currículum actualizado, copia de la cédula y, en el caso de conductores de mixer y camión pesado, licencia B3 o superior. También piden actitud de aprendizaje, compromiso y disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Entre los beneficios que ofrece la empresa están médico de empresa, alimentación gratuita y asociación solidarista, entre otros.

Actualmente, Cementos Progreso genera más de 500 empleos directos y más de 1.500 indirectos en el país.

¿Cómo postularse?

Si le interesa alguna de estas plazas, puede enviar su hoja de vida al correo keyla.ramirez@progreso.com o bien comunicarse vía WhatsApp al 6288 7440.

La invitación está abierta tanto para hombres como para mujeres.