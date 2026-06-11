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¿Busca una oportunidad para crecer? Feria de empleo reunirá empresas, pasantías y talleres gratuitos

La actividad será gratuita y también ofrecerá charlas para fortalecer las habilidades de quienes buscan abrirse espacio en el mercado laboral

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Por Fabiola Montoya Salas
UH organizará feria de empleo con 1.000 puestos, pasantías y servicios gratuitos de orientación laboral y evaluación de inglés.
La Feria de Empleo Sostenible se realizará en las instalaciones del CFIA, en Curridabat. (Canva/Canva)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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