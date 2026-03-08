Empleo noticias

¿Busca trabajo? Súper Baterías hará feria de empleo en Moravia

La empresa invita a quienes estén buscando una oportunidad laboral a presentarse este viernes en la Casa de Desarrollo Humano

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Consejos para sacar mayor provecho.
Acá le contamos detalles de la feria de empleo. ( - /Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoferia de empleo Moraviasúper baterias
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.