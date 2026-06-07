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¿Busca trabajo? Pequeño Mundo realizará feria de empleo para plazas en tienda y centro de distribución

La actividad se realizará este martes 10 de junio y las personas interesadas podrán optar por puestos en distintas áreas operativas

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Por Fabiola Montoya Salas
26/03/2026, San José, Tibas, fotografías de la fachada de Pequeño Mundo.
Le contamos de la feria de empleo de Pequeño Mundo. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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