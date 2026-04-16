¿Busca trabajo? Holcim Costa Rica anda buscando 15 choferes y esto es lo que debe cumplir

Si usted anda buscando trabajo y tiene experiencia manejando equipo pesado, esta puede ser una buena oportunidad.

La empresa Holcim Costa Rica anunció que está en la búsqueda de 15 conductores de mixer para su operación en Heredia, por lo que abrió el proceso de reclutamiento para quienes cumplan con los requisitos.

¿Qué piden?

Para poder aplicar, usted debe tener experiencia en el sector construcción operando equipos pesados como mixer, chompipa, vagoneta u otros similares.

Además, es indispensable contar con licencia B3 vigente, mientras que la licencia D3 es deseable, pero no obligatoria.

Otro punto importante es que las personas interesadas deben tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Las plazas están disponibles para su operación en Heredia. (HOLCIM/HOLCIM)

¿Cómo aplicar?

Si usted cumple con el perfil y le interesa la oportunidad, puede postularse a través de los canales oficiales de la empresa o bien debe enviar su currículum al correo reclutamiento.costarica@holcim.com con el asunto: “Conductor/a Mixer (vehículo pesado diseñado para transportar concreto premezclado)”.

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También puede buscar la vacante en las redes sociales oficiales de Holcim Costa Rica, como LinkedIn, Facebook e Instagram.

Mucho ojo con esto

Desde la empresa hicieron un llamado importante para evitar estafas: recordaron que nunca solicitan información bancaria, contraseñas ni datos sensibles durante sus procesos de reclutamiento.

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Por eso, recomiendan aplicar únicamente por medio de sus canales oficiales.

Así que si usted cumple con los requisitos, no lo piense mucho, porque estas oportunidades no se ven todos los días.