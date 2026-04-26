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¿Busca trabajo? Heladería Pops está recibiendo currículos

Pops abre oportunidades para quienes disfrutan el servicio al cliente y quieren formar parte de su equipo

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Por Fabiola Montoya Salas
Feria empleo Fidélitas
Pops tiene varios úestos de trabajo. (Fidélitas/Fidélitas)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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